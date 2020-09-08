لجنة دولية توافق على مقترح سعودي خاص بأدوات الحجامة

وافقت اللجنة الفنية الدولية لمواصفات أجهزة ومنتجات الطب الصيني «ISO/TC 249» التابعة للمنظمة الدولية التقييس «ISO»، على مقترح مشروع مواصفة قياسية دولية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، تتعلق بضوابط السلامة لأدوات الحجامة.

وحصل المشروع على تأييد 11 دولة من الدول الأعضاء باللجنة الدولية ومنها: الصين، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وروسيا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا.

وتضم مسودة المواصفة القياسية المقترحة تعريفات قياسية للحجامة بنوعيها «الجافة والرطبة» ووصفاً لأدوات الحجامة، إضافةً إلى متطلبات وضوابط الاستخدام الآمن لأدوات الحجامة قبل وأثناء وبعد ممارسة الحجامة أهمها متطلبات المواد والتصنيع والتعقيم والتطهير وإعادة الاستخدام وبيانات البطاقة التعريفية والنشرات المرفقة والتخلص من النفايات.

وذكرت هيئة الغذاء والدواء، أن أدوات الحجامة هي التي تستخدم لإجراء الحجامة الجافة أو الرطبة، وتتضمن كاسات الحجامة وأداة شفط أو تفريغ الهواء، مشيرة الى ان الحجامة الجافة تُجرى عبر وضع كاسات فوق منطقة محددة من الجسم لشفط أو تفريغ الهواء من دون خروج للدم، فيما تجري للحجامة الرطبة عبر وضع كاسات فوق منطقة محددة من الجسم بعد تشريطها أو تجريحها لسحب قطرات من الدم.

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وأشارت هيئة الغذاء والدواء، إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تطوير المسودة بقيادة مدير المشروع الدولي المهندس أسامة البريكان وبمساندة خبيرين من الصين وكوريا الجنوبية، إضافةً إلى الخبراء المرشحين من إيطاليا وكينيا وتايلند، تمهيداً لرفع مسودة اللجنة والتصويت عليها، ومن ثم تطوير مسودات المشروع عبر سلسلة من المراحل وفقاً لأدلة العمل الفنية الصادرة عن منظمة التقييس الدولية «ISO».

يشار، إلى أنه في أغسطس الماضي تمت الموافقة على تضمين مشروع المواصفة ضمن منصة مشاريع المواصفات القياسية التابعة للمنظمة الدولية للتقييس «ISO»، كما تم تخصيص صفحة للمشروع ضمن الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة الدولية.

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