أخبار السعودية اليوم.. المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في التدريب عن بُعد..تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، الموافق 8سبتمبر 2020م منها: السعودية ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في البرامج التدريبية «عن بُعد»، وصندوق التنمية الزراعية يُخصص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية.. تعرّف على الأنواع المستهدفة، و«الاستثمار» تحذّر من رسائل مجهولة.. وتكشف 4 حقائق هامة.

السعودية ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في البرامج التدريبية «عن بُعد»

أصدرت أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تقريرًا يفيد بتواجد المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في الاستفادة من البرامج التدريبية المقامة «عن بُعد»، وذلك من شهر يناير وحتى شهر أغسطس لعام 2020م.

صندوق التنمية الزراعية يُخصص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية.. تعرّف على الأنواع المستهدفة

دعا صندوق التنمية الزراعية، المستثمرين والشركات في قطاع الأغذية، إلى التقديم والحصول على «تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي» والمخصص له (2) مليار ريال.

«الاستثمار» تحذّر من رسائل مجهولة.. وتكشف 4 حقائق هامة

حذّرت وزارة الاستثمار، من التجاوب مع الرسائل التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي توهم مستقبليها، بإمكانية تقديم الخدمات والاستشارات اللازمة لهم، بشرط الكشف عن معلوماتهم الشخصية والبنكية.

«الغذاء والدواء» تتيح إصدار تراخيص المنشآت الصيدلانية بشكل فوري

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة الصحة، إمكانية إصدار تراخيص «مزاولة مهنة» للمنشآت الصيدلانية، بشكل فوري.

هل يتم التمديد آليًا لإقامات وتأشيرات المعلمين؟.. الجوازات تجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، موقف تأشيرات وإقامات المعلمين من التمديد آليًا.

فيديو وصور.. مبادرة مدرسية بجازان لمساعدة الطلاب الذين لا يستطيعون متابعة «مدرستي» بسبب ضعف الإنترنت

سطرت إدارة مدرسة حصامة المحازرة الابتدائية للبنين بمنطقة جازان، مبادرة فريدة من نوعها مع انطلاقة بداية العام الدراسي الحالي 1441هـ - 1442هـ، تمثلت في حصر الطلاب الذين لا يستطيعون متابعة دروسهم عبر منصة «مدرستي» نظرًا لظروف أسرهم المعيشية من ناحية، ولضعف شبكة الإنترنت من ناحية أخرى في القرى التي يسكنون بها.

«الزكاة والدخل» توضح.. هل مصاريف المدارس الأهلية لابن المواطنة تخضع للضريبة؟

Advertisements

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، موقف أبناء المواطنات من الخضوع للضريبة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية في المدارس الأهلية.

لجنة دولية توافق على مقترح سعودي خاص بأدوات الحجامة

وافقت اللجنة الفنية الدولية لمواصفات أجهزة ومنتجات الطب الصيني «ISO/TC 249» التابعة للمنظمة الدولية التقييس «ISO»، على مقترح مشروع مواصفة قياسية دولية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، تتعلق بضوابط السلامة لأدوات الحجامة.

تطبيق «تباعد» يؤكد عدم احتفاظه ببيانات المشتركين.. ويوضح مصيرها

أكد تطبيق «تباعد» المعتمد من وزارة الصحة، على عدم احتفاظه ببيانات المواطنين والمقيمين المشتركين في التطبيق المعني بمصابي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يقوم بتمرير تلك البيانات لوزارة الصحة دون الاحتفاظ بها.

«الضمان الصحي» يحدد شروط إجراء عملية «تكميم المعدة» من خلال وثيقة التأمين

أوضح مجلس الضمان الصحي، شروط إجراء عمليات السمنة المفرطة «تكميم المعدة» من خلال وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة.

«هدف»: برنامج «تمهير» يمنح المتدربين فرصًا أكبر في الحصول على الوظائف

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، يدعم تطوير المهارات المهنية والمعرفية للقوى الوطنية، من خلال إكسابهم الخبرات اللازمة التي تزيد من قابلية وفرص توظيفهم في سوق العمل، كما يحصل المتدرب في البرنامج على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، في حين يتحمل الصندوق خلال فترة التدريب تأمين ضد المخاطر للمتدربين.

مدني الرياض يخمد حريق مستودع الخيام دون وقوع إصابات

تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض، من إخماد حريق كبير اندلع بأحد مستودعات الخيام، وذلك بعد ساعات من العمل.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية اليوم.. شرطان لبيع السيارة مع وجود مخالفات على المالك.. إعلان آلية تصحيح رخصة النشاط التجاري

أخبار السعودية اليوم.. تعليق رسمي على فيديو الكلاب النافقة.. وتفاصيل شخصية حول مفقودة حائل

أخبار السعودية اليوم.. النائب العام يعد بالتصدى بحزم لمن يسيء للمعلمين.. و«الصحة» توجه رسالة لمصابي كورونا