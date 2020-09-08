بالصور.. إنشاء 3 حدائق جديدة بجدة

لزيادة مساحة المسطحات الخضراء..

أعلنت أمانة محافظة جدة، أن إنشاء ثلاثة حدائق إضافية بمدينة جدة، يهدف لزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية، والتي تخدم جميع شرائح المجتمع. وأوضحت أمانة جدة –عبر تويتر- أنه جارٍ العمل في إنشاء حديقة حي الفضيلة التي تقدر بمساحة 12.586م2. كما يجري العمل على إنشاء حديقة حي الرياض التي تقدر بمساحة 11.500م2. وكذلك إنشاء حديقة حي الريان التي تقدر بمساحة 5.545م2. Advertisements اقرأ أيضًا: إغلاق 235 محلًا تجاريًا مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية في جدة بالصور.. إزالة قاعة أفراح مقامة على أراضٍ حكومية بجدة

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