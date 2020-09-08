السعودية ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في البرامج التدريبية «عن بُعد»

أصدرت أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تقريرًا يفيد بتواجد المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في الاستفادة من البرامج التدريبية المقامة «عن بُعد»، وذلك من شهر يناير وحتى شهر أغسطس لعام 2020م.

وذكر التقرير الصادر من أكاديمية المنظمة العالمية ببلوغ، أن المتدربين للبرامج المقامة من قبل أكاديمية الملكية الفكرية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية يبلغ 3710 متدربين من الجنسين بزيادة 541% عن العام المنصرم وسط إقبال كبير من فئتي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى التعليم العام والجامعي.

وكانت الدورات التدريبية مقسمة بنسبة 83% للدورات العامة و17% للدورات التخصصية باللغتين العربية والإنجليزية.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لإدارة التركيز على العملاء في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بيان المطوع، إن جائحة كورونا قامت بتسريع عملية التحول الرقمي على كافة المستويات ومن أهمها التعليم والتدريب عن بُعد، وكانت إحدى أسباب زيادة أعداد المتدربين عما كان عليه في الأعوام الخمس الماضية؛ حيث بلغ عدد المتدربين خلال عام 2020م حتى الآن ضعف عدد المتدربين من المملكة.

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يشار، إلى أن في 2 أكتوبر 2019م، وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية على مجموعة من البرامج التدريبية والمشاريع الكبرى بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والجامعات في المملكة.

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