لـلمرأة والطفل وذوي الإعاقة.. «مجلس حقوق الانسان» يشكل 3 لجان متخصصة جديدة

أعاد مجلس هيئة حقوق الإنسان، تسمية لجانه وأعضائها بما يتوافق مع المعايير الدولية، كما شكل ثلاث لجان متخصصة لـلمرأة والطفل وذوي الإعاقة.

وذكرت هيئة حقوق الإنسان في بيان لها نشرته عبر حسابها على تويتر، أنه عقد اليوم جلسة برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، عبر الشبكة الافتراضية، استعرض خلالها أبرز تطورات حقوق الإنسان في المملكة، بالإضافة لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله واتخذ حيالها اللازم.

كما صوت أعضاء المجلس على إعادة تكوين لجانه الدائمة ومسمياتها وتسمية أعضائها، بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، لما فيه خدمة مصلحة المواطن والمقيم على حد سواء.

وأضاف البيان، أنه تمت تسمية اللجان الآتية: لجنة الحق في القضاء والعدالة الجنائية، ولجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق المرأة، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

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وأشار البيان، إلى أن خطوة إعادة تكوين اللجان تاتي في إطار صلاحيات المجلس التي كفلها تنظيم الهيئة وفقا اللمادة الخامسة الفقرة «18»، التي تنص على تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس.

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