بالصور.. مدني الرياض يخمد حريق مستودع الخيام دون وقوع إصابات

تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض، من إخماد حريق كبير اندلع بأحد مستودعات الخيام، وذلك بعد ساعات من العمل.

وذكر الدفاع المدني –عبر تويتر- أن مدني الرياض أخمد حريقًا اندلع في مستودع للخيام بحي المناخ، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.

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وكان الدفاع المدني، قد أعلن صباح اليوم، قيام مدني الرياض بمباشرة الحريق، للسيطرة عليه ومنع انتقاله للمواقع المجاورة.

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