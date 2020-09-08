«السعودية للكهرباء» تُصدر تقريرها الخاص بالممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تقريرها للممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة لعام 2019م، بنسخته الأولى، والذي يحمل عنوان، «تمكين المستقبل بالطاقة المستدامة». ويستعرض التقرير إطار عمل الشركة في مجالات الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، الذي يدعم طموحات الشركة الرئيسية نحو الاستدامة، عبر التركيز على المحاور والموضوعات ذات الأهمية النسبية لعملياتها واستراتيجيتها. كما يُفصل التقرير إنجازات الشركة ومؤشرات الأداء الرئيسية في هذا الشأن خلال عام 2019م مقارنةً بالأعوام السابقة.

ويعتمد إطار الشركة للممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، على ثلاثة ركائز رئيسية، وهي: تسهيل التحول إلى الاقتصاد الدائري منخفض الكربون، وتمكين الناس والمجتمع، وتعزيز ممارسات العمل المسؤولة.

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وتسعى الشركة السعودية للكهرباء، من خلال هذا الإطار العام، إلى أن تكون على تناغم مع الشراكات العالمية للمساهمة في تحقيق الاستدامة لكوكب الأرض، من خلال مواءمة استراتيجية عملها مع رؤية 2030، بالتنسيق وبرعاية وزارة الطاقة التي تلعب دورًا حيويًا في إرساء الأساس لقطاع طاقة كهربائية مستدام في المملكة العربية السعودية من خلال مشاريع آلية التنمية النظيفة، ووفقًا للبروتوكولات والمعاهدات الدولية والإقليمية، والأنظمة المحلية في هذا الشأن.

ويُفصل التقرير إنجازات وممارسات الشركة خلال عام 2019م، والتي أسهمت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية للاستدامة، في ظل ما تتمتع به الشركة من ثروة بشرية هائلة تقارب 34 ألف موظف، منهم 93 في المئة سعوديين؛ حيثُ واصلت «السعودية للكهرباء» جهودها لتحقيق تطلعاتها نحو الاستدامة على أكثر من صعيد، من بينها: إدارة علاقات العملاء المسئولة وتعزيز الاقتصاد الدائري والتغير المناخي، ورفع كفاءة إنتاج الطاقة واستهلاكها، وإدارة الموارد الطبيعية بفاعلية، والحد من التلوث وإدارة المياه والنفايات، وحماية التنوع الحيوي والصحة والسلامة والأمن الصناعي، وحلول البحث والابتكار، وسلسلة الامدادات، وتنمية رأس المال البشري وتعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية، وغيرها من الممارسات الفعالة الاخرى، التي ساهمت في تحسين الكفاءة التشغيلية بالشركة، وتحقيق وفورات مالية لها، إضافة إلى الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الكبيرة.

وفي إطار توجهات وزارة الطاقة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير، عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، لدعم قطاع الطاقة المتجددة، واستغلال المزايا التنافسية للمملكة، وضمان أمن الطاقة في المستقبل، وإتاحتها بأسعار مناسبة وكافية للمنتجين والمستهلكين على حد سواء؛ تناول التقرير أولويات «السعودية للكهرباء» لتحقيق المزيد من أهداف الاستدامة خلال الأعوام المقبلة؛ من خلال الاستمرار في خفض معدلات كثافة انبعاثات الغازات الدفينة، عبر عدد من مسارات العمل، منها: تمكين وربط مشاريع الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء، وتحسين كفاءة إمدادات الطاقة، ودعم العملاء من أجل تحقيق استخدام الطاقة بكفاءة. كما يُعد إطلاق مشروع العدادات الذكية مع بدء 2020، وجهود ميكنة وأتمتة أنظمة الشبكة الكهربائية في المملكة، متسقاً وداعماً لتحقيق هذه الأهداف والتطلعات، الذي وبلا شك يدعم الشركة في توفير إمدادات طاقة كهربائية آمنة ذي موثوقية وكفاءة عالية للاقتصاد السعودي، في إطار الحاجة إلى دعم هذا الاقتصاد القوي والمتنامي بشكل مثالي بالتوازي مع الحفاظ على بيئة سليمة ونظيفة للأجيال الحالية والمقبلة.