بالأسماء.. الأمير خالد الفيصل يعلن الفائزين بجائزة مكة للتميز

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز، في دورتها الحادية عشرة عن عام 1440هـ.

وذكرت إمارة مكة –عبر حسابها على تويتر- أن الجوائز جاءت كالتالي:

أولًا: الفائز بجائزة فرع خدمات الحج والعمرة.. «مبادرة طريق مكة»، وذلك نظير الوصول إلى حجٍ ذكي وتيسير رحلة ضيوف الرحمن من خلال إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية وفرز الأمتعة في مطارات بلدانهم ودخولهم إلى المملكة كأي رحلة داخلية

ثانيًا: الفائز بجائزة فرع التميز الإداري.. «فرع النيابة العامة بمنطقة مكة»، وذلك نظير جهود الفرع في تحقيق أهداف النيابة الاستراتيجية ورؤيتها ورسالتها والسعي نحو التميز على مستوى النيابات، ولحصول رئيس الفرع على جائزة التميز على مستوى نيابات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2019 م.

ثالثًا: الفائز بجائزة فرع التميز الاقتصادي.. «المركز الوطني للتنافسية (تيسير)».. وذلك نظير جهود المركز في اختيار 45 مشـروعًا في المنطقة وفقًا لموقعها الجغرافي، والتي أثمرت بحصوله على المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال في تقرير سهولة ممارسة الأعمال.

رابعًا: الفائز بجائزة فرع التميز الثقافي.. «وقف لغة القرآن بجامعة الملك عبدالعزيز».. وذلك لتعزيز المبادرة أهداف ملتقى مكة الثقافي وهوية المجتمع العربي والمحافظة على لسانه وحمايته من مخاطر العولمة اللغوية.

خامسًا: الفائز بجائزة فرع التميز الاجتماعي.. «مبادرة (ثقة) بمديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة».. وذلك لاستهدافها نزلاء السجون وتأهيلهم للاندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراتهم وإمكاناتهم قبل الإفراج عنهم على مراحل عدة تتضمن التأهيل والتدريب والتشغيل والتوظيف.

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سادسًا: الفائز بجائزة فرع التميز العمراني.. «مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير جدة التاريخية»، وذلك نظير ترميمه عددًا من المباني الآيلة للسقوط التي تحمل عناصر معمارية ثرية ومساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية المتوافقة مع رؤية 2030.

سابعًا: الفائز بجائزة فرع التميز البيئي.. «استراتيجية الحج والعمرة الخضراء» وذلك لمحافظتها على البيئة بإطلاق عدد من المبادرات لتعزيز الوعي البيئي لدى ضيوف الرحمن وصناعة تدوير النفايات الذي ينطلق من مكة والمشاعر المقدسة كنموذج ريادي للمدن الذكية الخضراء الصديقة للبيئة.

ثامنًا: الفائز بجائزة فرع التميز العلمي والتقني.. «مركزيّ عبدالله بخش للتميز في الرعاية الصحية للكلى وأمراض القلب للأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز»، وذلك نظير تقديم خدمات طبية تخصصية عالية المستوى وخدمات مجتمعية وطبية وعلمية بأداء متميز ودور فعّال في خدمة المجتمع.

تاسعًا: الفائز بجائزة فرع التميز الإنساني.. أولًا: الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وذلك نظير جهوده إبّان عمله بإمارة مكة وهيئة تطوير المنطقة ودوره الاستثنائي والفاعل خلال الفترة التي حققت الأثر الإيجابي في عدد من المجالات التي تتعلق بالإنسان والمكان. ثانيًا: وقف الشيخ محمد عطار لأيتام البلد الحرام.. وذلك نظير جهود الوقف في خدمة 246 يتيمًا ويتيمةً استفادوا من برامج المشروع الذي يقع على مساحة 98 ألف م2 بمكة المكرمة.

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