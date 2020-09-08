اجتماعي / مركز الأطراف الصناعية بعدن يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة



عدن 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

واصل مشروع تشغيل وتطوير مركز الأطراف الصناعية في محافظة عدن تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمستفيدين ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقام المركز خلال شهر أغسطس 2020م بتقديم 335 خدمة وزعت على 288 مستفيدا، منها 64 خدمة في حالات قياس الأطراف استفاد منها 57 مريضًا، و قُدمت 57 خدمة في التأهيل الفني (الصيانة) استفاد منها 48 مستفيدا، و قدمت 37 خدمة في مجال الأطراف الصناعية

استفاد منها 37 مريضا، فيما قدمت 141 خدمة في مجال التأهيل النفسي استفاد منها 110 أشخاص، وقدمت 36 خدمة في حالات التدريب على الأطراف استفاد منها 36 فردا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المتنوعة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لجميع فئاته وكافة محافظاته دون تمييز.

//انتهى//

16:04ت م

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