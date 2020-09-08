

الباحة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

رعى وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري اليوم، تخريج الدفعة الأولى من تخصص التأمين على مستوى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والذي يعدّ التخصص الأول من نوعه في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث بلغ عدد الخريجين 60 خريجاً من فرع الكلية التقنية للبنين ببلجرشي .

وقد أقيمت احتفالية التخريج وفقا للضوابط والإجراءات الاحترازية وحسب التعليمات الوقائية في مسرح الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة .

// انتهى //

16:04ت م

0177





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تخريج 60 متدرباً من تخصص التأمين بفرع الكلية التقنية ببلجرشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.