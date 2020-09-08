اجتماعي/ جمعية الرميلة بالأحساء توزع 30 جهازاً للحاسب الآلي و150 حقيبة مدرسية لمستفيديها



الأحساء 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

بدأت جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية في محافظة الأحساء، مرحلتها الأولى في توزيع 30 جهازاً للحاسب الآلي، و150 حقيبة مدرسية على الطلبة المسجلين في برامج دعم الجمعية.

وأوضح رئيس لجنة المستفيدين بالجمعية علي النباط، أن عدد الطلبة المسجلين في البرنامج بلغ 267 شخصاً، مشيراً إلى أن الحقائب المدرسية مجهزة بجميع الأدوات المدرسية ومنوهاً بمواصفات أجهزة الحاسب الآلي، مقدماً شكره للداعمين لهذا البرامج ولأنشطة الجمعية.

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16:00ت م

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