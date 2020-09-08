السعودية اليوم / تعليم رجال المع يناقش استعداداته للاحتفال باليوم الوطني للمملكة



محايل 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

رأس مدير التعليم بمحافظة رجال المع الدكتور احمد العمري في مقر الإدارة اليوم, اجتماع اللجنة الإشرافية للاحتفال باليوم الوطني للمملكة.

وأكد العمري أهمية تنوع برامج الاحتفاء باليوم الوطني بالصورة التي تظهر المكانة العظيمة لهذا الوطن في نفوس أبنائه, حاثاً جميع مدارس المحافظة وإدارات وأقسام الإدارة (بنين وبنات) على ضرورة الاستعداد الجيد لإظهار فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني وتثمين جهود مواصلةالبناء بما يعزز القيم الوطنية ويتيح لمنسوبي التعليم التعبير الصادق عن فرحتهم وحبهم لوطنهم .

واستعرض الاجتماع التصور العام لفعاليات الإدارة بالمناسبة ومناقشة أساليب التنفيذ بما يحقق الجودة والتميز وإبراز دور الميدان التربويفي مظاهر الاحتفاء وإشاعة مشاعر الفرح والاعتزاز بالمناسبة.

وافاد " العمري " انه تم استعراض التعميم الوزاري والبرنامج المقترح وبحث استعدادات إدارة التعليم للمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطنيفي كافة مدارس البنين والبنات وآلية تنفيذ المناشط والفعاليات والمسابقات الخاصة بهذه المناسبة عن بُعد والاستفادة من المنصات الإليكترونية تماشياً مع خطة الوزارة بهذا الشأن.

// انتهى //

15:51ت م

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