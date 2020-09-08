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السعودية.. 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن .. 781 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 781 إصابة جديدة بكورونا، وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية 322,237 حالة.

 

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ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة 4137 حالة.

 

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 623 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة. ليبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا بالسعودية إلى 298,246 حالة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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