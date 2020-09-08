السعودية.. 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 781 إصابة جديدة بكورونا، وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية 322,237 حالة.



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ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة 4137 حالة.

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 623 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة. ليبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا بالسعودية إلى 298,246 حالة