شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوية مجهولة في عيادة منزلية مخالفة لوافد آسيوي والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت "صحة الرياض" بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مقيم من جنسية آسيوية، بحوزته أدوية ومستخضرات طبية مجهولة المصدر، إضافة إلى قيامه بتشغيل في عيادة منزلية مخالفة للأسنان.

وأوضحت "صحة الرياض" أنه ضمن الجولات التفتيشية، التي تنفذها الفرق المختصة بالالتزام ضمن الجولات المجدولة، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937 تم ضبط مقيم من جنسية اسيوية يعمل في مهنة طبيب أسنان في عيادة خاصة به وذلك بشكل مخالف، وغير مخول له مزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة.

وأعلنت عن إيقاف الوافد مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمه للشرطة لإحالته للنيابية للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.

وشددت "صحة الرياض" أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية. فأنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: من زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، كذلك من انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.