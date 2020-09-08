شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 22 طنًا سلالا غذائية للنازحين في حضرموت والان نبدء بالتفاصيل
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم، بتوزيع 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلو غرام، للنازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 1,800 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.
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