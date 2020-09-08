شكرا لقرائتكم خبر عن "العشرين" تناقش سبل مكافحة الرشوة العابرة للحدود والان نبدء بالتفاصيل

تواصل لليوم الثاني مجموعة عمل مكافحة الفساد لمجموعة العشرين اجتماعها الثاني تحت رئاسة مجموعة العشرين في المملكة. ويناقش أعضاء المجموعة طُرق مكافحة الفساد وقضايا الرشوة العابرة للحدود خلال جائحة كورونا.

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