تراحم وبر بالرياض تتعاونان لخدمة مستفيديهما في مجالات متنوعة

2020-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” وجمعية البر الأهلية بالرياض اليوم، اتفاقية تعاون في مجال دعم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وذلك انطلاقًا من حرص الجانبين على خدمة مستفيديهما.

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تنسيق الجهود بين تراحم وبر الرياض

وقام بالتوقيع على المذكرة كل من الأمين العام لتراحم” تركي بن عبدالله البطي فيما مثل جمعية البر الأمين العام د. ثامر بن ناصر بن غشيان.

وتضمنت المذكرة تنسيق الجهود وتبادل المعلومات والعمل المشترك لخدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل تقني لنقل وتنفيذ بعض البرامج الإغاثية والرعوية إلى جمعية البر الأهلية بالرياض، والاستفادة من البرامج والتطبيقات الإلكترونية بما يخدم الفئات المستهدفة للطرفين.

دعم القطاع غير الربحي

كما تساهم المذكرة في تحقيق مستهدفات “تراحم”، في دعم القطاع غير الربحي بشكل خاص وتمكين الفئات الأكثر حاجة، بالإضافة إلى تعزيز روابط التعاون والعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع والجمعيات التخصصية المختلفة.

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