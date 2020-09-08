شكرا لقرائتكم سوق الأسهم يغلق مرتفعًا فوق 8089 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-08 سوق الأسهم يغلق مرتفعًا فوق 8089 نقطة بتداولات تجاوزت 13.9 مليار ريال متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعًا 39.40 نقطة، عند مستوى 8089.54 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13.9 مليار ريال. فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) مرتفعًا 1190.70 نقطة، عند مستوى 11023.96 نقطة، بتداولات بلغت 71 مليون ريال.



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