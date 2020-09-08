وزارة الاستثمار تحذر من الرسائل المجهولة وتوضح 4 حقائق بشأن طريقة تعاملاتها

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في ظل انتشار عمليات النصب والاحتيال في الآونة الأخيرة في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق ارسال رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين، توهم متلقي الرسالة بإمكانية تقديم الخدمات والاستشارات اللازمة لهم مقابل الإفصاح عن بيانات ومعلوماتهم الشخصية والبنكية، وحذرت وزارة الاستثمار في المملكة من الاستجابة لمثل هذه الرسائل وعدم التعامل معها ، موضحة 4 حقائق حول طرق تعاملات الوزارة مع المستفيدين.
وزارة الاستثمار
تحذير و4 حقائق
وحذرت وزارة الاستثمار من التجاوب مع الرسائل المجهولة المصدر وشددت على ضرورة التواصل مع الجهات الأمنية المعنية في حال تلقي مكالمات أو رسائل بريدية مشبوهة يدّعي مرسليها أنهم من منسوبي وزارة الاستثمار، وأوضحت 4 حقائق من الأهمية أن يكون كل مواطن على بينة منها وهي كما ذكرها حساب التواصل الحكومي في تغريدة عبر “تويتر” التالية:
- لا يطلب ممثلو وزارة الاستثمار الكشف عن المعلومات الشخصية للمستثمرين أو تفاصيل حساباتهم البنكية.
- لا تتواصل الوزارة مع جمهورها إلا من خلال قنوات الوزارة الرسمية المعروفة والمعلنة.
- لا تتم المعاملات وتقديم خدمات الاستشارات اللازمة للشركات المحلية أو الأجنبية إلا من خلال مركز علاقات المستثمرين المتواجدة في عدد من مناطق المملكة لخدمة المستثمرين كافة.
- لا تقوم الوزارة بجمع أي معلومات عن جمهورها، إذ إن تعاملاتها تقتصر فقط على الترخيص للكيانات الاعتبارية “التجارية”، وليس لها أي تعاملات مع الأفراد بصفتهم الشخصية.