السعودية | الملك سلمان لجونسون: نتطلع لمواصلة جهود مواجهة الوباء

شكرا لقرائتكم الملك سلمان لجونسون: نتطلع لمواصلة جهود مواجهة الوباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لتخفيف آثار جائحة كورونا.

وأعرب الملك سلمان في اتصالا هاتفي، عن تطلعه أن تواصل دول المجموعة جهودها لمواجهة تحديات الجائحة خدمة للشعوب والاقتصاد العالمي.

بوريس جونسون

من جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بقيادة المملكة لاجتماعات المجموعة وإدارة التحرك الجماعي لدولها لمواجهة تبعات الجائحة، متمنياً للمملكة النجاح والتوفيق في مسعاها، مشيراً إلى الصداقة التاريخية، والعلاقات الوثيقة بين البلدين وتطلعه إلى تعزيزها وتنميتها.