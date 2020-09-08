شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تصدر 17 مليون هوية رقمية عبر "أبشر" والان نبدء بالتفاصيل

تجاوز عدد من أصدرت لهم هويات رقمية عبر منصة أبشر الإلكترونية 17 مليون فرد من المواطنين والمقيمين ذكورًا وإناثًا، استفادوا من خدمات وزارة الداخلية المقدمة من خلال المنصة التي وفرت بيئة إلكترونية تنفذ من خلالها أكثر من 200 خدمة دون حضور أو مراجعة لمكاتب مقدمي الخدمات، كما تتم إتاحة استخدام هذه الهوية الرقمية للدخول على المنصات والبوابات والتطبيقات الحكومية الأخرى من خلال الربط مع خدمة النفاذ الموحد بالشراكة مع مركز المعلومات الوطني، حيث تجاوز عدد البوابات والمنصات المرتبطة 147 منصة وبوابة، مما سهل على المواطنين والمقيمين على حد سواء إنجاز معاملاتهم بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى مراجعة أو زيارة مقدمي الخدمات في الجهات الحكومية.

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