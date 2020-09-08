شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الملك فهد يوزع 8.920 نسخة من القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ذي الحجة 1441هـ، ما مجموعه 8.920 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه تم توزيع 6.620 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و2.300 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في 23 من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي 1441هـ، وصل إلى 318.155.274 نسخة من مختلف الإصدارات.