رغم كورونا.. مانشستر سيتي قد يستفيد بمحرز منذ الدقيقة الأولى

قالت تقارير صحفية بريطانية، إن مانشستر سيتي الإنجليزي، قد يستطيع الاعتماد على لاعبه الجزائري رياض محرز، منذ الدقيقة الأولى لمبارياته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.



وكان مانشستر سيتي أعلن إصابة ثنائي الفريق، رياض محرز والفرنسي إيمريك لابورت، بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان إن نتائج تحليل الثنائي جاءت إيجابية، رغم عدم ظهور أعراض الفيروس التاجي.

وحسب صحيفة "التليجراف" البريطانية، فإنه ‏من غير الواضح، الموعد الذي تم فيه فحص اللاعبين.

وأشارت إلى أن مصدرا بالنادي توقع عودة الثنائي قبل مواجهة ولفرهامبتون.

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وينطلق موسم الدوري 2020-2021 يوم 21 سبتمبر/أيلول الجاري، لكن السيتي لن يكون بين الأندية المشاركة في الجولة الافتتاحية، لإراحة الفريق بعد استمرار موسمه لمشاركته في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل فريق المدرب بيب جوارديولا، الموسم الجديد بزيارة ولفرهامبتون، في الجولة الثانية، المقرر إقامتها الإثنين 21 سبتمبر الجاري.

وكان اللاعب قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرا لكم على رسائلكم اللطيفة، أنا بخير، عليكم العناية ببعضكم، وابقوا في أمان".

النجم الجزائري يستعد لخوض موسمه الثالث مع مانشستر سيتي، وهو النادي الذي انضم إليه في صيف 2018 قادما من ليستر سيتي بعقد يمتد حتى صيف 2023.

وإجمالا شارك "حروز" مع السيتي في 94 مباراة، بمختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفا وأهدى 28 تمريرة حاسمة.