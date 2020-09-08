سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، الارتفاع في السوق الموازية (السوداء) على نحو كبير بدافع ارتفاع الطلب مقابل تراجع المعروض، في ظل أزمة فيضانات يتعرض لها السودان منذ أيام، تسببت في خسائر كبيرة.

وحسب وسائل إعلام محلية، انهار الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في ظل شح الدولار وزيادة الطلب.

والاقتصاد السوداني عرضة لخطر التراجع دون توقف، متأثرا بتضخم سنوي يفوق 100% ليسجل 136% بحسب وزارة المالية السودانية، وعجز في إمدادات الكهرباء والخبز والوقود والأدوية.

وبلغ حجم الدين العام في السودان ما يزيد عن 60 مليار دولار، وسط إجراءات حكومية مشددة لسداد فاتورة الدين التي تهدد بكارثة اقتصادية خلال الفترة المقبلة.

ويعاني البلد أيضا لجمع عملة صعبة من أجل واردات الوقود.

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وقفز متوسط سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى 220 جنيها مقابل 214 جنيها في تعاملات الإثنين.

سعر اليورو والإسترليني



سجل سعر اليورو الأوروبي في بنك السودان المركزي 65.09 جنيه للشراء، و65.14 جنيه للبيع، وبلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني 72.73 جنيه للشراء، و73.09 جنيه للبيع

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر صرف الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع، وفي السوق السوداء سجل 59 جنيها.

وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك 14.97 جنيه للشراء، و15.05 جنيه للبيع، بينما في السوق الموازية سجل 62.70 جنيه.

وأظهرت تعاملات البنوك سعر الدينار الكويتي عند مستوى 178.80 جنيه للشراء و179.96 جنيه للبيع.