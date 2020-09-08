حساب المواطن يستبق الدعم بالتأكيد على مستندات الاستقلالية

2020-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

قبل ساعات من إيداع الدفعة 34 من دعم حساب متابعات الخليج 365، أعاد البرنامج التأكيد على مستندات الاستقلالية التي يجب إرفاقها لكل من تقدم في البرنامج كفرد مستقل.

مستندات الاستقلالية

وقال أحد المستفيدين في رسالة إلى خدمة المستفيدين في البرنامج : ما هي مستندات إثبات الاستقلالية المطلوبة ؟ وردت عليه بالقول: في حال كان المستفيد “فرد مستقل” لا بد من إرفاق أحد المستندات التالية لإثبات الاستقلالية وتشمل ما يلي:

عقد إيجار موحد صادر من منصة إيجار.

صك الملكية للسكن.

تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – قطاع حكومي – خاص بالنسبة للطلاب.

وجدد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أن يكون المستند باسم المتقدم بالطلب، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

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ضوابط حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.



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