شكرا لقرائتكم حل مشكلة عدم ظهور الأبناء في منصة مدرستي عبر توكلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-08 حل مشكلة عدم ظهور الأبناء في منصة مدرستي عبر توكلنا متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعاد تطبيق توكلنا توضيح حل مشكلة عدم ظهور الأبناء في منصة مدرستي عبر صفحة التطبيق الرئيسية. وقال تطبيق توكلنا ردًا على استفسار أحد المواطنين يواجه مشكلة في إضافة الأبناء إنه يمكن إضافة الأبناء من خلال الخطوات التالية: الدخول على موقع توكلنا عبر الرابط التالي ( http://tawakkalna.sdaia.gov.sa ).

). تسجيل الدخول من حساب ولي الأمر.

النقر على أيقونة حسابي.

النقر على أيقونة الأفراد والمكفولين.

إضافة الأبناء. طريقة دخول المنصة عبر توكلنا وأوضح تطبيق توكلنا في وقت سابق أن طريقة دخول مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:



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