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أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم (الثلاثاء)، أن وضع مرض "كوفيد-19" في فرنسا مقلق، حيث حالات الإصابة اليومية قياسية، لكن حدوث موجة ثانية من العدوى أمر يمكن تجنبه.
وبين الوزير لإذاعة "فرانس إنتر"، أن معدل تكاثر الفيروس 1.2 وهو ما يقل عن مستوى بين 3.2 و3.4 شهدته فرنسا في الربيع، وهذا يعني أن الفيروس ينتشر بسرعة أقل، لكنه يتفشى، وهو أمر مقلق، وفقاً لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 02:46 PM
"فيران" اعتبر أن الموجة الثانية يمكن تجنبهاالإصابات اليومية قياسية.. "كورونا" يثير قلق فرنسا مجدداً
أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم (الثلاثاء)، أن وضع مرض "كوفيد-19" في فرنسا مقلق، حيث حالات الإصابة اليومية قياسية، لكن حدوث موجة ثانية من العدوى أمر يمكن تجنبه.
وبين الوزير لإذاعة "فرانس إنتر"، أن معدل تكاثر الفيروس 1.2 وهو ما يقل عن مستوى بين 3.2 و3.4 شهدته فرنسا في الربيع، وهذا يعني أن الفيروس ينتشر بسرعة أقل، لكنه يتفشى، وهو أمر مقلق، وفقاً لـ"رويترز".
، الإصابات اليومية قياسية.. "كورونا" يثير قلق فرنسا مجدداً ،
المصدر : الخليج 365
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