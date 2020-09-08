، شاهد .. سقوط حمولة أعلاف ضخمة من شاحنة وسط أحد شوارع شقراء ،

محمد بن مسعود - الدمام - فرق البلدية ورجال المرور بذلوا جهوداً لتنظيم السير وإزالة الكميات المتناثرة

تعاني محافظة شقراء منذ سنوات من مرور الشاحنات الكبيرة وسط المدينة بشكل يومي ومستمر ، والتي غالباً ما تكون حمولاتها ذات حجم كبير جداً، لا يتناسب مع حجم الشاحنة مما يؤدي لسقوط الحمولة في أي منعطف أو دوار وأحيانًا بدون سبب.

وشهد يوم أمس، سقوط حمولة الأعلاف "رودس" من إحدى الشاحنات في وسط الطريق الرئيسي المتجه لمدينة الرياض، وذلك بعد مرورها مع دوار الشلال بالمحافظة، مما تسبب في إغلاق الطريق من قبل إدارة المرور لتنظيم السير .

وبذلت فرق البلدية ورجال المرور جهوداً مضنية في تنظيم السير، وإزالة الأعلاف عن وسط الطريق، إذ كانت تلك الأعلاف ذات أحجام كبيرة وتناثرت وسط الطريق المزدحم بالسيارات .

وفي وقت سابق، رصدت "الخليج 365" سقوط حمولات عدد من الشاحنات، إذ سقطت حمولة إحدى الشاحنات قبل فترة في دوار البلدية القديمة، والمشكلة أن تلك الحمولة تتكون من أنابيب حديدية بأحجام كبيرة جداً ووزن ثقيل ، حيث تدحرجت تلك الأنابيب في الدوار وأغلقته أثناء خروج الناس من صلاة الجمعة، وعلى الفور تواجدت فرق المرور لتنظيم السير وحل المشكلة .

كما سقطت في وقت سابق حمولة إحدى الشاحنات بالقرب من دوار بيت الطالب في طريق شقراء الرياض مشكلة خطراً محدقاً على حياة سالكي الطريق .

وما زالت الشاحنات المحملة بحمولات ذات الحجم الكبير ، تمر بشكل مستمر ومتواصل داخل المحافظة، متلفة للطرق والميادين، ومهددة الأرواح والممتلكات، لاسيما وأن حمولات تلك الشاحنات كبيرة جداً ولا يتناسب مع حجم الشاحنة مما يجعلها تفقد توازنها في أي منعطف وأدنى سبب، إضافة لإتلافها للطرق والشوارع بشكل متكرر .

وكان المواطنون قد أعربوا عن أملهم في عدم دخول الشاحنات وسط شوارع المحافظة وميادينها، حيث تم وضع لوحات في مداخل المحافظة بعدم السماح لدخول الشاحنات وسط المدينة إلا أن الطريق المزمع تخصيصه لمرور الشاحنات لازال متعثراً منذ سنوات .

وقال المواطنون : قبل ١٣ عامًا بدأ العمل في طريق يربط بين طريق "شقراء القرائن مرات" مع طريق "شقراء الحمادة الرياض" مرورًا بالصناعية غرب محافظة شقراء، وذلك لتلافي مرور الشاحنات وسط المحافظة بحيث تسلكه جميع الشاحنات والمركبات الثقيلة القادمة من غرب وشمال المحافظة والمتجه للشرق والجنوب، والعكس كذلك.

وأضافوا: المشروع كبير وجبار، فهو يحمي شوارع المحافظة وميادينها من التلف الذي تسببت فيه تلك المركبات الثقيلة طيلة السنوات الماضية، حيث ستتجه تلك المركبات مباشرة من دوار المستشفى باتجاه مركز غسلة بالقرائن، ثم تتجه يساراً جهة الشمال لطريق شقراء الحمادة القصب ثم الرياض، مما يجعلها تتلافى الدخول للمحافظة.

وأردف المواطنون: الطريق سيربط مركز غسلة ومركز الوقف ببقية مراكز المحافظة، كما سيربط محافظات سدير بمحافظة مرات ومراكزها دون الدخول لمحافظة شقراء، مما يعني أنه سيخفف الزحام داخل المدينة.

وتابعوا: يؤسفنا جداً توقف العمل في الطريق عدة سنوات بعدما تبقى منه ما يقارب ٩٠٠ م فقط، ونحن نناشد وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض برفع معاناتنا من خلال تنفيذ الوصلةالقصير التي تعثر تنفيذها رغم كثرة مطالبنا بعلاج وضعها وافتتاح الطريق.

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