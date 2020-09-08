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صدر أمر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتعيين الشيخ علي بن حسن بن عبدالله بن فاضل المالكي، شيخاً لقبيلة بني حرب من بني مالك بمحافظة ميسان خلفًا لوالده رحمه الله.
وبتلك المناسبة، عبر الشيخ علي المالكي عن بالغ شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مثمناً له هذه الثقة الغالية.
وأكّد "المالكي" قائلًا: "نحن في خدمة هذا الوطن المعطاء تحت راية سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتحت راية التوحيد داعياُ الله أن يحفظ ربوع هذا البلد الكريم وأن يديم عزه وقيادته الرشيدة ذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يسدد جنودنا البواسل وأبطال الأمن والصحة في خدمة الوطن الغالي وحماية حدوده ومقدساته.
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 02:32 PM
قال: نحن في خدمة هذا الوطن المعطاء تحت راية سيدي خادم الحرمين
صدر أمر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتعيين الشيخ علي بن حسن بن عبدالله بن فاضل المالكي، شيخاً لقبيلة بني حرب من بني مالك بمحافظة ميسان خلفًا لوالده رحمه الله.
وبتلك المناسبة، عبر الشيخ علي المالكي عن بالغ شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مثمناً له هذه الثقة الغالية.
وأكّد "المالكي" قائلًا: "نحن في خدمة هذا الوطن المعطاء تحت راية سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتحت راية التوحيد داعياُ الله أن يحفظ ربوع هذا البلد الكريم وأن يديم عزه وقيادته الرشيدة ذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يسدد جنودنا البواسل وأبطال الأمن والصحة في خدمة الوطن الغالي وحماية حدوده ومقدساته.
، تعيين "علي بن حسن المالكي" شيخاً لقبيلة بني حرب بمحافظة ميسان ،
المصدر : الخليج 365
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