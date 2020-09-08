دخول منصة مدرستي وتسجيل حضور الصفوف الافتراضية عبر مايكروسوفت تيمز

أعلنت وزارة التعليم عن استمرار الانطلاقة الفعلية لمنصة مدرستي على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهها الوزارة في عمل المنصة التعليمية الجديدة، وقالت الوزارة بأن العمل على تطوير منصة مدرستي مستمر وفقاً للمتغيرات الطارئة التي يواجهها المستخدمون، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة استقراراً في عمل المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وأوضح المختصون بأن ما حدث من صعوبات هو نتيجة طبيعية بسبب الضغط الكبير المتزامن على المنصة، حيث أن أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يدخلون موقع مدرستي في نفس الوقت، وجميعهم يتعاملون مع محتوى مرئي ومعلومات وبيانات تعليمية تفاعلية تحتاج إلى مواصفات عالية في خوادم المنظومة، الأمر الذي يستلزم من الوزارة أن تعمل تطوير قدرة خوادم المنصة من أجل استيعاب الأعداد الهائلة من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وقد عملت الوزارة على مدار اليومين الماضيين لزيادة القدرة الاستيعابية لمدرستي وتطويرها وإضافة التحديثات الجديد على بنيتها، الأمر الذي أبدى ثماره، حيث أن مدرستي منصتي قد عملت يوم الاثنين بكفاءة جيدة جداً من ناحية قدرة الطلاب والمعلمين على تسجيل الدخول، فيما واجه عدد كبير من الطلاب مشاكل في كيفية وطريقة حضور الفصول والدروس الافتراضية من خلال مايكروسوفت تيمز، لذلك نوضح لكم بالشرح المبسط والخطوات طريقة الانضمام للدرس الافتراضي من خلال منصة مدرستي أو من خلال مايكروسوفت تيمز بشكل مباشر.

محتويات

حضور الطالب الصفوف الافتراضية من خلال منصة مدرستي

يجب تسجيل الدخول لمنصة مدرستي بحساب مايكروسوفت 365.

يظهر جدول بروابط الحصص الافتراضية المقررة.

يتم الضغط على رابط الحصة الظاهر في الجدول ويتم التحويل التلقائي إلى تيمز.

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تظهر شاشة لتحديد خيار فتح مايكروسوفت تيمز من المتصفح أو التطبيق أو سطح المكتب.

يستحسن تحميل برنامج مايكروسوفت تيمز لسطح المكتب واستخدامه.

الضغط على الانضمام للحصة الافتراضية مع المعلم من خلال أيقونة “join now”

حضور الدروس الافتراضية من مايكروسوفت تيمز مباشرة بدون مدرستي

الوصول إلى رابط منصة مايكروسوفت تيمز teams.microsoft.com

تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت 365 المستخدم لدخول مدرستي

الضغط على أيقونة التقويم من الشريط الجانبي لتيمز.

تظهر الدروس على الشاشة مرتبة بزمن الحصة الافتراضية.

يتم الضغط على الرابط لحضور الحصة.

الضغط على أيقونة الانضمام join now.

رابط موقع منصتي مدرستي التعليمي ودخول مايكروسوفت تيمز

بعد أن أوضحنا للطلاب والطالبات طرق الدخول وتسجيل الحضور في الصفوف الافتراضية سواء من خلا مدرستي أو من خلال موقع تيمز الرسمي، ننقل إليكم الروابط التي تحتاجونها:

رابط منصة مدرستي

رابط مايكروسوفت تيمز