كيف أحل الواجب في منصة مدرستي

في ظل الانطلاقة الفعلية لمنصة مدرستي التعليمية لهذا الأسبوع وبدء الدروس الافتراضية لكافة المراحل الدراسية، يتعين على الطلاب والطالبات إنجاز المهام والواجبات التي يتم طلبها من قبل المعلم والعمل على تسليمها في الأوقات المحددة، حيث أن معدل تجاوب الطالب وتفاعله في المنصة التعليمية يلعب دوراً هاماً في تقاريره التي يتم توثيق فيها مستوى الأداء العام للطالب، لذلك ننقل إليكم خطوات حل الواجب المدرسي في منصة التعليم عن بعد.

طريقة حل الواجب في منصة مدرستي التعليمية

أوضحت وزارة التعليم في دليل المستخدم للطالب آلية حل وتسليم الواجب في نظام التعليم عن بعد، حيث أن الواجبات يتم إضافتها من قبل المعلم وفقا للتقدم في الشروحات التعليمية التي يتم إنجازها، حيث يتحكم المعلم في الأسئلة ودرجة الاختبار عن إضافته ليظهر فيما بعد في صفحة الطالب الرئيسية، أما طريقة حل الواجبات من قبل الطالب فتتم وفقاً للخطوات التالية: