بالرابط .. الموارد البشرية تعلن عن 1016 وظيفة عن بعد للجنسين والتسجيل والتقديم عبر بوابة العمل عن بعد

في جديد ماورد من أخبار ومستجدات وظائف شاغرة في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توفر عدد من الوظائف الشاغرة من خلال بوابة العمل عن بعد، وبلغ عدد الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة 1016 وظيفة شاغرة في مناطق مختلفة من المملكة، ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة والتقديم على هذه الوظائف إلى الدخول إلى رابط موقع بوابة العمل عن بعد.

ويعتبر برنامج العمل عن بعد” هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب، وتقديم فرص وظيفية تتجاوز حواجز عدم توافر وسائل النقل وعدم ملاءمة مكان العمل لمتطلبات الوظائف.

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تفاصيل الوظائف المطروحة في بوابة العمل عن بعد 1442

وفي تفاصيل الوظائف المطروحة من مؤسسات ومنشآت مختلفة بنظام العمل عن بعد، فقد أوضحت الوزارة أن مجالات الوظائف المتاحة في كل من:

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الدعم الفني، وإدخال البيانات، خدمة العملاء،المبيعات، التسويق، التسويق الإلكتروني، التقارير، الكتابة، تدقيق الحسابات، كتابة وإدارة المحتوى، المساندة الإدارية، التصميم، المحاسبة، تحصيل الديون، بالإضافة إلى العلاقات العامة.

شروط تقديم وظائف العمل عن بعد

حددت الموارد البشرية شروط عامة للتسجيل في بوابة العمل عن بعد والتقديم على الوظائف التي تطرحها المؤسسات والمنشىآت والتي من أهمها:

الجنسية السعودية للمتقدم أو المتقدمة.

أن يكون عمر المتقدم أو المتقدمة بحد أدنى 18 وألا يتجاوز 60 سنة.

أن يمتلك المتقدم أو المتقدمة حساب مفعل في منصة الخدمات الإلكترونية أبشر.

إجادة استخدام الأجهزة التقنية الحديثة.

طريقة التسجيل للباحثين عن عمل والتقديم على الوظائف

يجب على الراغبين في الاستفادة من بوابة العمل عن بعد إتمام إنشاء حساب في البوابة من خلال رابط الموقع الرسمي، واتباع الخطوات التالية:

الوصول إلى رابط بوابة العمل عن بعد عبر الموارد البشرية.

الضغط على أيقونة التسجيل “حساب جديد”.

من الخيارات تحديد خيار عامل عن بعد.

إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال ورقم الهوية

تعبئة طلب التسجيل بكافة البيانات المطلوبة وفقاً لما يظهر في شاشة التسجيل.

إدخال السيرة الذاتية وبناء الملف التعريفي ومن ثم التقدم على الوظائف المتاحة.

رابط تسجيل وتقديم وظائف العمل عن بعد رجال ونساء

جاء نظام التوظيف والعمل عن بعد والذي تنظمه الموارد البشرية من أجل زيادة فرص العمل للباحثين وتوفير المرونة لكل من المنشآت والمؤسسات طرح إعلاناتها الوظيفية والوصول إلى أكبر شريحة من الباحثين عن العمل، وتجاوز مشكلة البعد الجغرافي، حيث يمكن للباحثين على وظائف عن بعد زيارة بوابة العمل عن بعد والاطلاع على تفاصيل الوظائف التي تطرحها المؤسسات والشركات من خلال البوابة والتقديم عليها، وذلك عبر الرابط من هنا.