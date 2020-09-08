شكرا لمتابعة خبر عن غرامات مالية بقيمة 49 ألف ريال ضد منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أعلنت إمارة منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، أن فرع وزارة التجارة ضبط عددا من مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة على عدد من منشآت القطاع الخاص بالمنطقة.

وأوضحت الإمارة، أنه بلغ إجمالي قيمة الغرامات المالية 49 ألف ريال لنحو 50 منشأة غذائية وطبية وصحية واتصالات وبناء.