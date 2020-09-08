شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حصة دراسية للطلاب بطريقة التعليم عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثق مقطع فيديو حصة دراسية للطلاب بطريقة التعليم عن بعد ، من خلال المنصات التقنية التي وفرتها وزارة التعليم. وثق مقطع فيديو حصة دراسية للطلاب بطريقة التعليم عن بعد ، من خلال المنصات التقنية التي وفرتها وزارة التعليم. وأظهر مقطع الفيديو تفاعل الطلاب مع معلمهم أثناء الحصة الدراسية، حيث كان المعلم يوجه الأسئلة للطلاب والطلاب يجاوبون على الأسئلة الموجهة إليهم. ووفرت وزارة التعليم عبر منصة مدرستي الأدوات اللازمة التي من شأنها أن تسهل العملية التعليمية على الطلاب وأولياء الأمور في التعليم عن بعد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حصة دراسية للطلاب بطريقة التعليم عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.