بالفيديو.. كيفية الحصول على إجازة مرضية لمصاب كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن كيفية الحصول على إجازة مرضية لمصاب كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن كيفية الحصول على إجازة مرضية لمصاب فيروس كورونا المستجد وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أنه يمكن الحصول على الإجازة المرضية تلقائيًا وإلكترونيًا من خلال تطبيق "صحتي"؛ مؤكدًا أنه من المهم جدًا الحصول على الإجازة ومتابعتها من خلال التطبيق.

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