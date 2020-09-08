شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رحلات «الكروز» تعود من جديد الأحد المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعود سفينة "سلفر سبيريت" في رحلة كروز بحرية جديدة يوم الأحد المقبل، لتجوب محطات سياحية على ساحل البحر الأحمر، على مدار 4 ليالٍ؛ حيث تنطلق الرحلة من شواطئ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، متجهة نحو الشمال.

وتمر بعدد من المحطات الخلابة على ساحل البحر الأحمر في مسارين مختلفين، ومنها محطة "ينبع" عند شاطئ الرأس الأبيض، الذي يتمتع بهدوء أجوائه ورماله الذهبية، إلى جانب وجود مناظر طبيعية خلابة، وشعب مرجانية متنوعة.

ويشمل برنامج اليوم الأول للرحلة حفلات موسيقية حية، وفي اليوم الثاني يمكن للراكب على سفينة كروز أن يستمتع بالمناظر البحرية الخلابة، بجانب أنشطة ترفيهية متنوعة على متن السفينة، ونادي أوريكس الشاطئي على ضفاف الرأس الأبيض.

ويضم برنامج اليوم الثالث استكشاف جمال الطبيعة في جزيرة سندالة، بجانب عروض ترفيهية وكوميدية وإبداعات فنية حية، في حين سيُتاح في اليوم الرابع للركاب القيام بالتسوق بجانب الاستمتاع بالمناظر الخلابة وعشاء فاخر يُقدم لهم في نهاية الرحلة.