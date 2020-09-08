شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل المقلدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو تفاصيل الحملة الامنية التي قام بها عدد من الجهات، على مستحضرات التجميل، والنظافة وتم ضبط كمية كبيرة منها.
وأظهر مقطع الفيديو بأن الحملة ضبطت كميات كيرة من مستحضرات التجميل الغير مرخصة ، وكانت مخفية، ومنها زيت الحشيش وهو ممنوع سواء كان أصلي أو مقلد، كما انه تم ضبط العديد من الكريمات والكحل الذي قد يصيب صاحبته بالعمى في حال استعماله.
وشاركت في الحملة الأمنية عدة جهات وهي وزارة التجارة والجمارك السعودية ولغذاء والدواء والزكاة والدخل.
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