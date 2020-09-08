شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يحذر المقبلين على بيع سيارتهم من خدعة منتشرة بالسوق للبخس بثمنها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر مواطن أصحاب المركبات الذين يرغبون في بيعها من الإنسياق وراء الأسعار المعروضة في السوق والتي تكون بإتفاق أصحاب المعارض الذين يبخسون الثمن ويتفقون على عدم رفعه في جروبات على مواقع التواصل الإجتماعي .
وكشف المواطن تجربته عندما أراد أن يبيع سيارته ، وفوجئ بأن سعرها لم يصل للثلث في جميع المعارض ، غير أن شخص يعرفه فضحهم له وعرض الجروب الذي يتحدثون فيه عن ثمن سيارته وأنه لن يزيد عنه .
وأضاف أن التجربة نفسها تكررت أمامه عندما دخل شخص بمركبة جيب لكزس 2018 والتي يكون سعرها 330 أو 340 ألف ريال وعرضوا عليه 270 ألف ريال فقط .
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