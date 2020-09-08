شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الجمارك: فترة التمديد المعلنة لمبادرة «التصحيح الذاتي» تحمي المستورد من العقوبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الجمارك عبر فيديو توضيحي ، كيف يمكن أن يستفيد المستورد من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي".

وقالت الهيئة بأنها قدمت مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية وذلك للمخلصين الجمركيين أو المستوردين حتى يقوموا بمراجعة البيانات الجمركية السابقة وتصحيحها، قبل مدة إنقضاء مدة المبادرة .

وأوضحت الهيئة بأن مبادرة التصحيح الذاتي تكتفي بالفروقات الجمركية بعد التصحيح من قبل المخلص أو المستورد، عوضا عن العقوبات التي ستطبق عليهم، الذين لم يقوموا بالتصحيح، بعد إنقضاء المدة المحددة، ويستثنى من ذلك، الشركات التي سبق لها أو التي يجرى التدقيق عليها، للإستفادة من المبادرة.