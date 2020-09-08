إتاحة إصدار تراخيص مزاولة المهنة للمنشآت الصيدلانية إلكترونياً بشكل فوري

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت هيئة الغذاء والدواء اليوم الثلاثاء إمكانية إصدار تراخيص " مزاولة المهنة " للمنشآت الصيدلانية بشكل فوري عبر منصة صحة ، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة . أعلنت هيئة الغذاء والدواء اليوم الثلاثاء إمكانية إصدار تراخيص " مزاولة المهنة " للمنشآت الصيدلانية بشكل فوري عبر منصة صحة ، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة . وأكدت " الغذاء والدواء " أن هذه الخطوة لتسهيل الإجراءات ودعم الإستثمار حيث يمكن الآن لجميع الصيدليات إصدار تراخيص المهنة للممارسين الصحيين العاملين بها من خلال خدمة التراخيص الصحية بشكل فوري .

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