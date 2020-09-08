شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكاية متحف الفيصل بنجران وأهم المقتنيات الأثرية التي جمعها «العم سعيد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

كشف مقطع فيديو معلومات تاريخية نادرة عن متحف الفيصل بمنطقة نجران الذي أسسه العم سعيد فرج البشر بعد أن جمع القطع الأثرية النادرة والمقتنيات التاريخية .

وقال العم سعيد أنه اختار اسم الملك فيصل لتعلقه الشديد به وحكام المملكة حتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده ، مشيراً إلى أن مقتنياته داخل المتحف تبدأ بكتاب الله تعالى مخطوط بخط اليد وصحيح البخاري وصور وكلمات لحكام المملكة ، والأواني التراثية والبنادق بأنواعها والرماح ، وأدوات الكتابة القديمة ، والملابس التراثية للمرأة في نجران ، وغيرها من المقتنيات التراثية .

وشارك العم سعيد لأول مرة بالمهرجان الأول والثاني والثالث وقابل بعض الحكام وأهدي الملك فهد بن عبد العزيز " مسواك " ، كما أهدى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض المساويك للمرحوم الملك عبد الله والأمير مشعل بن عبد العزيز وبعض الأمراء .

كما شارك العم سعيد بتراث المملكة في الخارج ، منها معرض بفرنسا و معرض في أمريكا بخمس ولايات .