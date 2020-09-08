وزير التعليم ونظيره المصري يبحثان أوضاع الطلبة السعوديين بالجامعات المصرية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يبحث وزيرا التعليم حمد آل الشيخ، ونظيره المصري خالد عبدالغفار، الإستعداد لبدء الدراسة بجامعة الملك سلمان الدولية،في سيناء منتصف الشهر القادم. يبحث وزيرا التعليم حمد آل الشيخ، ونظيره المصري خالد عبدالغفار، الإستعداد لبدء الدراسة بجامعة الملك سلمان الدولية،في سيناء منتصف الشهر القادم. وتتناول المحادثات بين الوزيرين، أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية،وزيادة أعدادهم في المراحل"بكالوريوس،ماجستير، دكتوراة"،وزيادة عدد الجامعات المصرية الموصى بها.

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