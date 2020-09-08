مع انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة العربية السعودية، قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق العديد من التطبيقات الالكترونية والمنصات التعليمية لحماية الطلبة من الوباء ومنع تفشيه بالمملكة.

وتقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، رابط بلاك بورد جامعة حفر الباطن الجديد حيث يعتبر تطبيق black border من التطبيقات التي تعمل بشكل كبير لتقديم الكثير من الخدمات التعليمية للطلاب في ظل الوضع الحالي.

وبعد قرار السلطات بالسعودية اعتماد التعليم عن بعد عن طريق المنصات الكترونية، لجأت جامعة حفر الباطن إلى التعليم الإلكتروني لمواجهة هذه الأزمة التي تواجهها السعودية من انتشار وباء كورونا فيها، وتأتي خطة التعليم بشكل إلكتروني لمنع تجمع عدد كبير من الطلاب في مكان واحد، وحفاظًا على سلامتهم من التعرض لهذا الوباء.

رابط بلاك بورد جامعة حفر الباطن الجديد في السعودية - hbcc.black bord أضفط هنــــا

وعملت الجامعة على تقديم محاضرات للطلاب على صفحاتهم الخاصة على موقع حفر الباطن، وأيضًا ضمن التطور التكنولوجي الكبير الذي شهدته لقد وصلت الجامعة اليوم.

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ووفرت للطلاب الحضور والواجبات المنزلية أيضًا على تطبيق Blackboard، مما يسهل عليهم ذلك كثيرًا، ويمكنك العمل على اتباع خطوات تسجيل الدخول إلى تطبيق Blackboard حفر الباطن.

البلاك بورد هو تطبيق إلكتروني للتعليم في العديد من المجالات التعليمية المتنوعة في الجامعات السعودية، يعمل هذا التطبيق على تقديم محاضرات بجودة عالية وهذا ما ساعد الجامعات وخاصة جامعة حفر الباطن في السعودية على مواصلة العملية التعليمية، وهذا التطبيق يحاكي البيئات التعليمية كما هو الحال في الفصل الدراسي ولكن بطرق مختلفة جدًا، وهي عبر الاتصال بالإنترنت.

يذكر أنه يمكن للطلاب التواصل مع المعلم بمرور الوقت في ظل وجودهم وتواصلهم الإلكتروني، ويمكنهم تسجيل الدخول إلى هذا التطبيق بعد تنزيله مما يتطلب إدراج البيانات على رقم الجامعة وكلمة المرور التي يتبعها الطالب عند دخول صفحته أو التي تقدمها جامعة حفر الباطن للطلاب، كما يمكنهم التعرف على العديد من الميزات التي يقدمها نظام البلاك بورد ويأتي ذلك من خلال تسجيل الطلاب لبياناتهم الشخصية فيه.

بلاك بورد هو نظام معلومات لإدارة التعليم ومتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة العملية التعليمية في المؤسسة التعليمية يتيح النظام فرص كبيرة للطلبة في أن يتواصلوا مع المقرر الدراسي خارج قاعة المحاضرات في أي مكان وفي أي وقت وذلك من خلال هذا النظام الإلكتروني الذي يؤمن له أدوات متنوعة للإطلاع على محتوى المادة العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق ميسره بالإضافة إلى التواصل مع أستاذ المقرر وبقية الطلبة المسجلين في نفس المقرر بوسائل إلكترونية متنوعة.