688 ألف مستفيد من فحص كورونا بمراكز «تأكد» في الرياض

قدّمت مراكز «تأكد» في الرياض، خدماتها لـ«688064» مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وخصصت وزارة الصحة مراكز «تأكد» لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا من فيروس كورونا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب بكورونا؛ حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص الفيروس من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».

وتوجد مراكز «تأكد» حاليًّا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، كما سيتم توفيرها خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة.

Advertisements

وتبين فحوصات مراكز «تأكد» مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، كما تساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

اقرأ أيضًا:

خلال دقائق.. فيديو يسجل عملية إجراء فحص كورونا في مراكز «تأكد»

أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات مراكز «تأكد» في الباحة

