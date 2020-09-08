تستهدف من لم تظهر لديهم أعراض..
قدّمت مراكز «تأكد» في الرياض، خدماتها لـ«688064» مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.
وخصصت وزارة الصحة مراكز «تأكد» لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا من فيروس كورونا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب بكورونا؛ حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص الفيروس من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».
وتوجد مراكز «تأكد» حاليًّا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، كما سيتم توفيرها خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة.
وتبين فحوصات مراكز «تأكد» مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، كما تساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.
اقرأ أيضًا:
خلال دقائق.. فيديو يسجل عملية إجراء فحص كورونا في مراكز «تأكد»
كانت هذه تفاصيل خبر 688 ألف مستفيد من فحص كورونا بمراكز «تأكد» في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.