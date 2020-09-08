«الغذاء والدواء» تتيح إصدار تراخيص المنشآت الصيدلانية بشكل فوري

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة الصحة، إمكانية إصدار تراخيص «مزاولة مهنة» للمنشآت الصيدلانية، بشكل فوري.

وذكرت الهيئة –عبر حسابها على تويتر- أنه دعمًا للاستثمار وتسهيلاً للإجراءات أمام الممارسين، فإن «الغذاء والدواء» تتيح للمنشآت الصيدلانية بالتعاون مع وزارة الصحة، إمكانية إصدار تراخيص «مزاولة مهنة» بشكل فوري.

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وأشارت الهيئة، إلى أن إصدار التراخيص يتم عبر منصة «صحة» «خدمة التراخيص الصحية»، من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

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