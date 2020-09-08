«الاستثمار» تحذّر من رسائل مجهولة.. وتكشف 4 حقائق هامة

طالبت بالتواصل مع الجهات الأمنية..
حذّرت وزارة الاستثمار، من التجاوب مع الرسائل التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي توهم مستقبليها، بإمكانية تقديم الخدمات والاستشارات اللازمة لهم، بشرط الكشف عن معلوماتهم الشخصية والبنكية.
وذكر حساب «التواصل الحكومي» –عبر تويتر- أن وزارة الاستثمار كشفت أربع حقائق وهي:
أولًا.. لا يطلب ممثلو الوزارة الكشف عن المعلومات الشخصية للمستثمرين أو تفاصيل حساباتهم البنكية.
ثانيًا.. لا تتواصل الوزارة مع جمهورها إلا من خلال قنوات الوزارة الرسمية المعروفة والمعلنة.
ثالثًا.. لا تتم المعاملات وتقديم خدمات الاستشارات اللازمة للشركات المحلية أو الأجنبية إلا من خلال مركز علاقات المستثمرين المتواجدة في عدد من مناطق المملكة لخدمة المستثمرين كافة.
رابعًا.. لا تقوم الوزارة بجمع أي معلومات عن جمهورها، إذ إن تعاملاتها تقتصر فقط على الترخيص للكيانات الاعتبارية «التجارية»، وليس لها أي تعاملات مع الأفراد بصفتهم الشخصية.
ودعت وزارة الاستثمار، المواطنين، بالتواصل مع الجهات الأمنية المعنية في حال تلقي مکالمات أو رسائل بريدية مشبوهة يدّعي مرسلها أنهم من منسوبي وزارة الاستثمار.
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