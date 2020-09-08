«حساب المواطن» يوضح حالة يمكن فيها ضم الأم كتابع لأحد أبنائها

مع ضرورة إرفاق صكّ حصر الورثة..
أوضح برنامج حساب المواطن، حالة يمكن فيها لأحد الأبناء المستفيدين من الدعم، إضافة والدته كتابع في حسابه بالبرنامج.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «في حال كانت الحالة الاجتماعية (أرملة) بإمكان أحد الأبناء إضافتها كتابع له، واختيار صلة القرابة (تابع معال)، مع ضرورة إرفاق (صك حصر الورثة)».
ووجّه أحد المواطنين استفسارًا، بأن الدعم توقف عن والدته منذ شهرين، وتم الإفادة بضرورة الإفصاح عن نوع السكن «ملك أم إيجار»، مشيرًا إلى أن والدته تقيم في مسكن ليس ملكًا لها، متسائلًا عن إمكانية إضافتها كتابع مع أحد أبنائها المستفيدين من الدعم؟.
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