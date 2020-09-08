«التعاون الإسلامي» تدين إطلاق الميليشيا الحوثية لطائرة مفخخة على جنوب السعودية

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، إدانتها لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية، طائرة بدون طيار «مفخخة» باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، التي تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها، والأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وتمكنها من حماية المدنيين والأعيان المدنية من الطائرات المسيرة «المفخخة»، التي تطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، صرح اليوم الثلاثاء، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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