هل يتم التمديد آليًا لإقامات وتأشيرات المعلمين؟.. الجوازات تجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، موقف تأشيرات وإقامات المعلمين من التمديد آليًا.

وقالت المديرية العامة للجوازات، إن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آليًا للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة التجارية لمن إقامتهم سارية الصلاحية.

وأضافت المديرية العامة للجوازات، أن تمديد تأشيرة الخروج العودة للعمالة الوافدة دون مقابل مادي لمن انتهت لهم فترة التمديد، ليكون إلى تاريخ 13/2/1442 الموافق 30 سبتمبر الجاري، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

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جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات عبر «تويتر»: «هل يتم التمديد آليًا لإقامات وتأشيرات المعلمين؟».

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