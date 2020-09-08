ردًا على استفسار إحدى المتابعات..
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، موقف أبناء المواطنات من الخضوع للضريبة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية في المدارس الأهلية.
وأفاد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، على تويتر، بأن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي للمواطنين فقط، وذلك بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة.
وأشار حساب العناية بالعملاء، إلى أنه فيما يخص المقيمين، فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة.
وجاء ذلك ردًا على استفسار إحدى المتابعات على تويتر، تساءلت خلاله عن مدى خضوع ابن المواطنة لضريبة 15% فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية في المدارس الأهلية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الزكاة والدخل» توضح.. هل مصاريف المدارس الأهلية لابن المواطنة تخضع للضريبة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.