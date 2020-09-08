«الزكاة والدخل» توضح.. هل مصاريف المدارس الأهلية لابن المواطنة تخضع للضريبة؟

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، موقف أبناء المواطنات من الخضوع للضريبة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية في المدارس الأهلية.

وأفاد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، على تويتر، بأن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي للمواطنين فقط، وذلك بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة.

وأشار حساب العناية بالعملاء، إلى أنه فيما يخص المقيمين، فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة.

وجاء ذلك ردًا على استفسار إحدى المتابعات على تويتر، تساءلت خلاله عن مدى خضوع ابن المواطنة لضريبة 15% فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية في المدارس الأهلية.